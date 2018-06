Volkswagen Passat haalt frisse neus

Naar verluidt houdt Volkswagen de aanloop naar de vernieuwde Passat kort. Waarschijnlijk nog dit jaar zal het merk het doek trekken van de auto. Of rijden ook nog mogelijk is vóór 2019 durven we dan weer niet te zeggen. En anders wordt dat gewoon een paar maanden later.Zoals de foto's al enigszins te kennen geven, zullen de veranderingen niet wereldschokkend zijn. Bovendien gaat het om een Volkswagen en dan weet je wat al wat je te wachten staat. Bij een zogenoemde 'mid-cycle facelift' zijn het veelal lichtjes hertekende koplampen en achterlichten, al dan niet voorzien van de nieuwste verlichtingstechnologieën, en retoucheerde bumpers rondom. Veel meer is het doorgaans niet.Op het technische vlak verwachten wij eveneens geen grote wijzigingen. De Passat liep wat dat betreft al behoorlijk voorop. Idem dito qua features. De hypermoderne en -grafische Innovision Cockpit van de Touareg zou gaaf zijn, maar zo'n ingreep zou een compleet nieuw dashboard vereisen en dat is Volkswagen echt iets te veel van het goede bij een facelift.