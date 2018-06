Volgende Mercedes B-klasse toch weer een MPV

– Een half jaar de eerste spyshots moeten we het helaas zonder nieuwe inside information stellen, maar ondertussen hebben de prototypes van de nieuwe B-klasse wel ietwat aan camouflage verloren. En de kiekjes die ons spionagefotograaf daarvan heeft geschoten, willen we je niet onthouden. Onze indruk? Hoewel Mercedes vast blijft houden aan het MPV-concept, smoelt het front nu al zichtbaar sportiever. Kennelijk is dat nodig, want sinds BMW de 2-serie Active heeft gelanceerd, heeft Das Haus vele klanten zien overstappen.De vraag naar MPV's is nog maar een schijntje van wat het ooit was. De (compacte) SUV heeft het stokje nagenoeg volledig overgenomen. Vanwege dit feit hadden kenners niet verwacht dat Mercedes met de nieuwe B opnieuw het MPV-pad zou bewandelen. Deze spyshots verklappen echter anders.Dat de B-klasse trouw blijft aan zichzelf is anderzijds ook weer niet zo'n grote verrassing. Aan SUV's en crossovers in de Mercedes-showroom geen gebrek immers. Nog eentje erbij zou weleens productkannibalisatie teweeg kunnen brengen of gewoon zo'n sterke overkill waardoor de klant uit verwarring wegblijft en liever elders zijn gram gaat halen. Dat wil je als merk ook niet. Genoeg is genoeg.Bovendien zou Mercedes Mercedes niet zijn als het - in dit geval - aartsrivaal BMW vrij spel zou geven. Het merk uit München dropte immers nog niet zo heel lang geleden de 2-serie Active Tourer. Nota bene op het moment dat al lang en breed duidelijk was dat de MPV op z'n retour is. BMW maakt zo'n stap echt niet zomaar. Ofwel, er wordt nog altijd geld verdiend met de MPV.Of de technische kant van de nieuwe B-klasse kunnen we kort zijn; die leunt sterk op de nieuwe A-klasse die iets eerder het levenslicht zal zien.