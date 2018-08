Hitch Hotel: een caravan voor op de trekhaak 6 augustus 2018

Dankzij regelgeving, maar ook met het oog op toegestane trekgewichten is het rijden met een caravan niet zo eenvoudig meer als voorheen. Hybrides en elektrische auto's hebben maar beperkte mogelijkheden en bovendien kom je boven een bepaald gewicht met je standaard rijbewijs in de knel. Maar er is een oplossing in de vorm van dit Hitch Hotel.

Er wordt echter aan alternatieven gewerkt die tussen de beperkingen laveren. Dit Hitch Hotel, dat momenteel op Kickstarter staat, bijvoorbeeld. Dat past op, in plaats van aan de trekhaak. Het bestaat uit een uitschuifbare module die groot genoeg is om als slaapruimte voor drie personen te dienen. En ook in gesloten vorm passen er nog drie fietsen in.



Verlichting, USB-poorten en stopcontact

De constructie bestaat uit fiberglass en aluminium, dus het zal naar verwachting lichtgewicht te zijn. Binnenin vind je onder meer USB-poorten, verlichting en een 12V-stopcontact. De prijs bedraagt momenteel iets meer dan € 3000,-.