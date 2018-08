Doek valt voor Fiat Punto, alsook Volkswagen Beetle

Een van de onbegrijpelijke missers van wijlen Sergio Marchionne is de geringe aandacht voor een van Fiat's grootste en belangrijkste modellen allertijden, de Punto. Ruim 20 jaar vormde het ooit mateloos populaire hatchbackmodel de hoeksteen van het Italiaanse merk. Daarna ging het geleidelijk minder tot serieus bergafwaarts.Toch greep Marchionne als CEO van de Fiat-Chrysler-toko nooit in. Via een fatsoenlijke facelift bijvoorbeeld of een sprankeltje hoop op een compleet nieuwe plaatsvervanger. Later werd pas duidelijk dat die laatste er simpelweg niet komt. Ruim 10 miljoen Punto's zijn er al met al verkocht. Hordes gezinnen zijn ermee opgegroeid sinds 1993, het introductiejaar. Maar nu is de Punto dus dood. Morsdood. Onbegrijpelijk.Een soortgelijke vlieger gaat op voor de Volkswagen Beetle. Ook daarvan is de productie reeds gestopt. Na dik 21 miljoen(!) exemplaren is de liefde voor 'The Love Bug' over. De Duitsers kondigden eerder al aan niet te geloven in een vierde generatie. 'Twee of drie generaties is wel het maximum', zei R&D-topman Frank Welsch destijds. En zo moeten we niet afscheid nemen van één, maar twee auto-iconen. Snikken mag.