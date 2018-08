Moderne interpretatie De Tomaso Pantera krijgt vorm

Toen Ares Design anderhalf jaar geleden een retro-Pantera naar voren schoof kreeg die onmiddellijk vele handen op elkaar. Kort daarna werd dan ook groen licht gegeven voor een productiemodel en deze foto's geven aan hoever de Italiaanse coachbuilder, gerund door ex-Lotus en -Ferrari CEO, Dany Bahar, gevorderd is met 'Project Panther'.Optisch mag de Ares Panther dan grote gelijkenissen kennen met het origineel uit de jaren '70 en '80 (inclusief nostalgische klapkoplampen!), onderhuids zijn ze behoorlijk verschillend.Voor de nieuwe Panther had Ares namelijk voor een historisch verantwoorde Ford-V8 kunnen kiezen, en dan in het bijzonder die van de vorige generatie GT van dat Amerikaanse merk, maar dat doet het niet. Het oog is gevallen op een atmosferische V10. De tiencilinder wordt 5.6 liter groot, is wars van turbo's of andere kunstmatige beademing en zal +650 pk gaan leveren. Het koppel reikt tot zo'n 560 Nm. Rinkelt er al een belletje? Precies, de Panther ontleent het hart van de Lamborghini Huracan. Maar Ares zou Ares niet zijn als het zelf nog wat gaat zitten sleutelen.Nog meer smakelijke eigenschappen zijn een body dat compleet is opgetrokken uit koolstofvezel, een chassis van carbon en aluminium, 7-traps transmissie met dubbele koppeling en een beloofde soundtrack die zijn wegga niet zal kennen.Loopt 't water al in de mond? Dat begrijpen wij maar al te goed. Maar dan mogelijk minder florissant nieuws.Ares bouwt slechts 21 exemplaren, elk tegen een prijs van minstens 515.000 dollar en de gehele productieslot voor 2018 is al vergeven. Niet duidelijk is of hiermee de gehele oplage al is uitverkocht, aangezien de bouw van iedere Ares Panther liefst 24 weken in beslag zal nemen. Pleeg dus vooral een belletje naar Modena mocht je serieuze interesse hebben. Wie weet…