Echt waar! Dit is een Porsche 911 en staat te koop

Binnenkort gaan er via veilinghuis Gooding & Company vier klassieke, dakloze Porsches onder de hamer. Het ganse kwartet is hoogst bijzonder, maar eentje springt er pas echt uit. Nota bene het exemplaar dat het minst op een Porsche lijkt.

Onder de aangeboden Porsches zitten een 550 Spyder uit 1955 en een 718 RSK Spyder uit 1959. Als die eerste al geen topstuk is, dan is die laatste het wel. Wat wil je met een deelname aan de 24 Uren van Le Mans, Pikes Peak en diverse SCCA-events. Nog maar te zwijgen over de geringe oplage van 34 RSK's ooit gebouwd. Niet voor niets telt de waarde ervan zes nullen. De 550 Spyder met chassisnummer 550-0053 moet tussen de 4 en 5 miljoen opbrengen.



Vreemde eend

Voor de relatief recente RS Spyder is geen minimale prijs opgegeven. Maar dan nummer vier van het kwartet. Dat is nogal een vreemde eend in de bijt. Als je niet beter zou weten zou je de auto nimmer voor een Porsche aanzien. Laat staan een 911. Toch staat die merk-model-combinatie toch echter achterop z'n fraaie koets.



De carrosserie van de unieke, uit 1966 stammende Porsche 911 Spyder is door niemand minder dan Bertone getekend. Op verzoek van John von Neumann, een handelaar die in Zuid-Californië de dakloze 356 verkocht als zoete broodjes. Echter toen de productie daarvan stopte, hoopte hij dat de opvolger opnieuw een volledig open auto zou zijn. Maar helaas, Porsche ging voor het targa-concept. In reactie daarop klopte Neumann bij het Italiaanse stijlhuis aan. Porsche zelf was bereid om een chassis te leveren, maar het was Von Neumann die de factuur moest betalen. Tevens wilde de Duitse automaker, die geen frank ophoestte, het laatste woord over de productie hebben. Desalniettemin moest en zou er Porsche op de 'Italiaanse' 911 staan.



Italiaans maatpak

De opdracht voor Bertone was niet eenvoudig. Het Porsche-chassis was immers atypisch qua grootte, vorig en verhoudingen. Negen maanden later was daar de slanke 911 Spyder. Die etaleerde een Italiaanse flair, eerder dan Duitse ingetogenheid. Zowel van buiten als binnen. Het interieur was namelijk al net zo Italiaans gestileerd. Met zoal een sierlijst die van de voorruit langs de bovenrand van de deuren naar het motorcompartiment liep. Het weelderige lederen interieur verschilde ook van dat van de standaard 911 en had unieke stoelen, een middenconsole en de belangrijkste instrumentatie die verticaal in een centrale stapel waren opgesteld.



One-off

Toen de Porsche 911 Spyder werd voorgesteld op het Autosalon van Genève stond hij in de buurt van de officiële 911 Targa. Er was veel interesse, maar orders bleef uit. Het bleef zodoende bij dit ene exemplaar. En nu wordt die voor het eerst in een kwart eeuw weer te koop aangeboden. De geschatte waarde? Maximaal 1 miljoen dollar.