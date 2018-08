Iemand de Gumball 3000 al gespot?

Redactie 7 augustus 2018 Inmiddels zijn er tal van tot in de puntjes georganiseerde maffe roadtrips. Maar de moeder der groteske autorally's is en blijft de Gumball 3000. Afgelopen weekend ging alweer de 20steeditie van start en wie momenteel op een Franse of Italiaans camping vertoeft kan de nabije aanwezigheid van de 140 deelnemers en hun automobiele pluimage mogelijk vernomen hebben. De Gumball Rally staat nu eenmaal niet te boek als de stilste.

Meedoen aan de Gumball 3000 doe je niet zomaar. Ten eerste bedraagt het entreegeld zo'n twee Jan Modaal-jaarsalarissen en dat is uiteraard exclusief vervoer, brandstof en eventueel een extra set banden.



In principe kunnen de deelnemers elke auto inschrijven, maar wie een beetje gezien wil worden laat het oog vallen op het duurdere pk-spul. Vervolgens moeten daarop nog veren worden getooid in de vorm van een spectaculaire paint brush of tijdelijke wrap (voor wie de originele lak van z'n begeerlijke klassieker niet wil ruineren). Kortom, het kost een lieve duit om tot de Gumball-karavaan te behoren. Een beroemd persoon zijn helpt.



Op naar Tokyo!

Dit jaar doet de Gumball 5 landen aan en 2 continenten. De start was in Londen, waarna de kleurrijke karavaan naar het Franse Chantilly trok. Een rit van 425 kilometerm met inbegrip van de overtocht naar het Europese vasteland. Vervolgens gaat het in een marathonrit van 964 kilometer naar Milaan, en dan 215 kilometer naar Bologna. En dan… wordt er gevlogen.



Het tweede luik van de 2018 Gumball wordt namelijk in Japan verreden. Het feestgedruis landt in Osaka en doet vervolgens op weg de finish in Tokio Kyoto, Nanao en Mount Fuji aan. Er zijn echter deelnemers die tussen beide continenten van auto wisselen en er zijn er die louter het Europese, dan wel het Aziatische deel zullen afleggen.



The Hoff, en mooie auto's

Het deelnemersveld omvat bekende namen als David Hasselhoff (die fan is), Major Lazer en Cypress Hill. Wie het om de auto's te doen is, kan zich verlekkeren op de gebruikelijke parade exclusieve Ferrari's, Porsches en Lamborghini's, maar ook aan een DeLorean DMC-12, een Ferrari 288 GTO en een Mercedes 300 SL maken deel uit van de stoet.