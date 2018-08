Levende F1-legende Niki Lauda zwak na ingrijpende operatie

Sommige media beweren dat het niet goed gaat met Lauda. Andere bronnen ontkrachten dit weer op basis van informatie namens het Oostenrijkse ziekenhuis waar hij herstelt van een weliswaar zware operatie. Die zeggen dat de 69-jarige, levende F1-legende 'weer volledig zal herstellen'. En dat betekent dat met name het Mercedes F1-team binnenkort weer kan rekenen op zijn expertise en het ganse Formule 1-circus op een niet zelden kritische tong over het reilen en zeilen binnen de sport.Noem het pure toeval. Precies 42 jaar geleden bracht Lauda ook enige tijd in het ziekenhuis door na een vernietigende crash op de (oude) Nürburgring tijdens de Grand Prix van Duitsland. Hij verbrande daarbij bijna levend, maar peinsde er niet over zijn ultieme kampioensgevecht met die andere legendarische coureur van dat F1-era, James Hunt, op te geven. Zes weken later, hevig gewikkeld in verband, zat Lauda alweer achter het stuur. Uiteindelijk leverde die mentaliteit hem 25 zeges, 24 pole positions, 54 podiumplaatsen en drie wereldtitels op (1975, 1977 en 1984).