Meer intimiteit in Rolls-Royce Dawn kost je een droomreis

Had je kunnen verwachten natuurlijker; accessoires komen nooit goedkoop bij Rolls-Royce. Maar de tonneaucover, genaamd Aero Cowling, die het merk onlangs speciaal voor de Dawn presenteerde om er optisch een 2-zits cabriolet van te maken is pas echt gepeperd. Voor het achterdek wordt liefst € 26.369,- gevraagd. Geen geld voor de Rolls-Royce-rijder uiteraard, maar de normale sterveling zou van dit geld met gemak een super-de-luxe droomreis kunnen maken.Of (een deel) van die torenhoge meerprijs ook te verklaren valt? Jazeker. Ten eerste is de Aero Cowling opgetrokken uit aluminium en carbon en vervolgens rijkelijk bekleed met het mooiste leder. Het is dankzij deze fijnzinnige materialenmix dat de speciale tonneaucover nog geen 20 kilogram weegt. Twee man zijn er dus niet per se nodig om van de Dawn een intieme ride te maken. En ook de 'arbo' hoeft niet uit te rukken. Iedereen blij.