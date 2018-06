Porsche met 10(!) 911's RSR naar Le Mans

Porsche mag dan de LMP1-klasse vaarwel hebben gezwaaid, de 24 Uren van Le Mans is allesbehalve verleden tijd voor het merk. Komend weekend nemen er maar liefst tien 911's RSR deel aan de fameuze race op La Sarthe, verdeeld over twee fabrieksteams en vier klantenteams.De twee Porsche fabrieksteams (het FIA WEC GT Team en het GT Team dat wordt ingezet in het Noord-Amerikaanse IMSA Sportscar Championship) brengen in totaal vier auto's aan de start.Van de RSR met startnummer 94 zijn de verwachtingen echter het hoogst. Daar vormen Timo Bernhard, Romain Dumas en Sven Müller namelijk de rijdersequipe. De eerste twee heren wonnen Le Mans namelijk al eens. Ook Nick Tandy en Earl Bamber hebben wat dat betreft al een vinkje achter hun naam staan. Zij zullen komend weekend diverse stints rijden met de Porsche 911 RSR voorzien van startnummer 93.Tijdens de 24 Uur van Le Mans zetten vier klantenteams in totaal nog eens zes Porsches 911 RSR in. Deze komen uit in de GTE-Am klasse. Saillant detail: de coureurs ervan komen uit allerlei windstreken. Van de Verenigde Arabische Emiraten tot Noorwegen en van Australië tot Duitsland. Maar eentje springt er toch wel uit: Julien Andlauer. Pas 18 is de getalenteerde Fransman, die normaliter deel uitmaakt van het Porsche Junior-raceteam.De 510 pk sterke 911 RSR klokte op de testdag de snelste tijd in de GTE-Pro en GTE-Am klasse. Dat is een lekkere opsteker voor Porsche, maar eigenlijk zegt het vrij weinig bij een 24-uurs race waarin van alles kan gebeuren. Ford (GT), Ferrari (488 en 458), Aston Martin (Vantage) en Corvette (C7R) hoeven zich dus nog niet gewonnen te geven. En dat zag je dan ook vaak de afgelopen Le Mans-edities. Juist in de GT-klasses gaat men veelal tot het gaatje. Helemaal tot aan de finishvlag, waar de LMP-klasses nog weleens op veilig spelen en uitrijden ineens een hoger doel geniet als de winst toch al is verkeken.De 86ste 24 Uren van Le Mans begint zaterdag 16 juni om 15.00 uur. RTL7 zendt de race integraal uit.