Aangescherpte Ford Shelby GT350 is woest aantrekkelijk

'Ergens is Carroll [Shelby] aan het lachen', zegt Hermann Salenbauch, chef bij Ford Performance. 'De Ford Mustang Shelby GT350 is onze ultieme Mustang voor het circuit. We bleven bij Carroll Shelby's originele formule voor het winnen van kampioenschappen en maakten onze Shelby GT350 beter met de laatste technieken uit de racerij.'Valt hier nog iets aan toe te voegen? Eigenlijk niet. Als je via deze woorden niet weet wat voor vlees je in de kuip haalt met de GT350, dan doe je er verstandig aan er niet aan te beginnen. Tenzij je er ook maximaal van kan genieten door er puur en alleen naar te staren. Niet zo makkelijk te geloven, maar ergens snappen wij dat ook wel. De Mustang Shelby GT350 is immers een beestachtig plaatje van een muscle car. Vanaf modeljaar 2019 nog wat meer dan voorheen. Dankzij die toegevoegde achterspoiler. Wat zo'n detail al niet kan doen.Nu we toch bezig zijn met beschrijven van de veranderingen. Ford heeft ook het onderstel, de ophanging en de wielen aangepakt. Het lichtmetaal meet nu 21 inch en Michelin trakteert ze af-fabriek op Pilot Sport Cup 2, de plakkerigste sportband die de Franse bandenboer in huis heeft. Nieuwe lakkleuren luisteren naar de naam Performance Blue en Velocity Blue, en in het interieur worden de mooiere materialen geprezen, alsook het audiosysteem van B&O Play.Ohw… automatische airco is voortaan tevens standaard. Geen overbodige luxe met een hijgende, briesende en dan weer brullende 5,2 liter V8 voorin de neus. Het atmosferische blok levert 533 pk en 582 Nm bij een schreeuwende 8.250 tpm. Als doorgeefluik kiest Ford voor een manuele 6-bak van Tremec. Want hard werken zal je in de Shelby GT350. Nou ja, de Amerikaanse eigenaar tenminste. Want in Europa wordt deze Mustang officieel niet gevoerd. Wil je er toch eentje (voor heel veel geld)? Heel lief vragen aan Ford helpt sowieso.