NXT 360 volgt Humvee op, maar komt als mosterd

Miljarden heeft AM General verdiend aan de jarenlange Humvee-deal met de Amerikaanse overheid. Toen dat medio 2015 nagenoeg ophield was dat dan ook eventjes slikken voor de General Motors-dochter dat zich expliciet richt op legervoertuigen en andere militaire oplossingen. Alsof het bedrijf toen pas wakker werd geschud. Te laat, want de Amerikaanse soldaat is inmiddels dikke maatjes met de JLTV . Niet zo gek, want in tegenstelling tot de Humvee incasseert die wel een kogelregen uit een AK47 of een laffe bermbom.Dat laatste kan de NXT 360, die als een soort Humvee 2.0 is gepresenteerd in Parijs, nu ook trouwens. En meer. Maar of het Amerikaanse leger nog terug wil naar z'n icoon? Allicht heeft de NXT 360 meer kans van slagen bij drugsheren, guerrillastrijders, militanten of Arnold Schwarzenegger.