Ontslagronde bij Tesla: zo'n 10% personeel eruit

Tesla timmert nu bijna 15 jaar aan de weg. Echter nog nooit heeft het een jaar afgesloten met zwarte cijfers. Nu gebeurt dat wel vaker bij een piepjong bedrijf, zeker binnen de kapitaalintensieve auto-industrie en met een nobel streven, maar anderzijds is toch echt winst nodig om te kunnen overleven op de langere termijn. Elon Musk heeft laten weten dat dat keerpunt nu langzamerhand aan de orde moet zijn bij zijn Tesla. En daarom haalt het een streep door bijna een tiende van zijn personeel.Eind 2017 had Tesla zo'n 37.500 man in dienst. Door de aanhoudende groei zijn er dat inmiddels meer, met nog meer 'dubbelingen' tot gevolg. Vooral bij ondersteunende functies. Daar gaat dan ook voornamelijk de bezem door. Om nog meer geld te besparen heeft Tesla besloten ook niet de samenwerking met de Amerikaanse doe-het-zelfketen Home Depot te verlengen. Iets dat tevens effect zal hebben op het personeelbestand.Of er ook ontslagen vallen bij Tesla in Tilburg, waar het merk een assemblagefabriek heeft, is onbekend. Je zou verwachten van niet, want de productie, met name dat van de Model 3, komt juist handen te kort