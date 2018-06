Porsche luidt einde 911.2 in met 911 Speedster

Wist je dat het vandaag op de kop af 70 jaar geleden is dat een Porsche voor het eerst een typegoedkeuring voor de openbare weg verkreeg? Op 8 juni 1948 dus, en het ging daarbij om de 356 Roadster 'No 1.' Zes jaar later, in '54, volgde de allereerste Speedster op basis van dat model, maar Porsche grijpt z'n respectabele verjaardag logischerwijs graag aan om nu de nieuwste Speedster de bühne op te rijden. Als een soort cadeautje aan zichzelf, die haar fans kunnen kopen. Nu nog niet, want officieel gaat het hier nog om conceptcar die wacht op groen licht, het moet wel heel raar lopen wil dat op rood blijven steken. Oftewel, begin maar vast met sparen.De nieuwe 911 Speedster Concept volgt het klassieke recept van z'n 356-oervader: open, een frameloze voorruit, niet meer dan twee zitplaatsen, een double-bubble achtersteven en een interieur gericht op puur autorijden.Lichtgewicht speelde ook een grote rol, en zodoende tref je geen muziekinstallatie en navigatiesysteem in de Speedster aan. Om nog meer kilo's te besparen zijn de wielkasten, de kofferklep en de afdekking van de achterzijde opgetrokken uit licht koolstofvezel-composietmateriaal.Verder knipoogt het kleurenschema naar de vroege racers van Porsche, iets dat ook geldt voor details als de centraal in de kofferklep geplaatste tankdop in jaren '50-stijl, de buitenspiegels in klassieke 'Talbot'-vorm' en de uitvoering van de koplampen.Dat het met de rijeigenschappen ook wel snor zit, wil Porsche aangeven door op het hart te drukken dat de auto medeontwikkeld is door haar Motorsport-divisie. Kortom, de 911 Speedster hoort eigenlijk in het straatje van de GT2 RS en GT3 RS thuis. Sterker, het kloppende hart van de 911 Speedster is zelfs nauw verwant aan die circuitbeesten. Hmm… dat moet dan een boxer-zes met een inhoud tussen de 3.8 en 4.0 liter zijn. Porsche wil daar niets over kwijt nog. Enkel het vermogen wordt alvast prijsgegeven: 500 pk. Gekoppeld aan een handbak.Het onderstel van de 911 Speedster Concept is in principe afkomstig van de 911 GT3, aldus Porsche. De 21 inch wielen met het gekende Fuchs-design dan weer specifiek voor de Speedster. Een speciaal uitlaatsysteem met uitlaatpijpen van titanium maakt dit dakloze pretpakket compleet.