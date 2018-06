Autoruit vervangen: meest voorkomende ruitschade

Doorrijden met een sterretje in de voorruit

Inbraak in de auto

Ongelukken op parkeerplaatsen

Weersomstandigheden maken de autoruit vervangen onvermijdelijk

Wat kan ik van mijn verzekering verwachten?

Direct de autoruit vervangen

Een autoruit vervangen is geen klus waar u naar uitkijkt. Het vervangen van een autoruit is een nauwkeurig karwei en daarom wordt dit werk vaak uitbesteed. Een op de vier automobilisten krijgt jaarlijks te maken met autoruitschade en in de meeste gevallen is dit buiten hun schuld om. Wat zijn de meest voorkomende oorzaken van ruitschade en wat kunt u van de verzekering verwachten wanneer de autoruit vervangen moet worden?Een sterretje in de voorruit die niet in het zichtveld van de bestuurder zit, is geen reden voor afkeur bij de APK. Dit betekent echter niet dat het verstandig is om door te rijden met een ster in de voorruit. Temperatuurverschillen zorgen ervoor dat de ster snel uitgroeit tot een barst. Deze temperatuurverschillen komen veel vaker voor dan u denkt:- De airco versus de hete zon op de voorruit;- Verwarming versus de koude buitenlucht op de voorruit.Een sterretje in de voorruit zorgt ervoor dat er een zwak punt op de voorruit ontstaat. Dit is natuurlijk een kwestie van tijd. Bij een schokkende beweging, een plots temperatuurverschil of een klap op de voorruit zal de ster verder scheuren waardoor de problemen van acute aard worden. Dan moet de autoruit vervangen worden met spoed omdat het gevaarlijk is om verder te rijden. Aangezien het repareren van een ster wél mogelijk is en reparatie van een barst niet, is het verstandig om zo snel mogelijk in te grijpen. Is de ster een barst geworden, dan is de autoruit vervangen de enige optie.Auto-inbraken zijn vervelend om veel redenen. Allereerst worden uw bezittingen gestolen en moeten deze vervangen worden. Ten tweede kunt u een bepaalde tijd geen gebruikmaken van de auto wanneer er schade aangericht is tijdens de inbraak. Tot slot moeten de beschadigingen gerepareerd worden omdat inbrekers wel heel makkelijk toegang hebben tot een auto zonder zijruiten. Dit zijn immers de ruiten die ingeslagen worden tijdens een inbraak omdat deze van gehard glas gemaakt zijn én de kortste weg bieden naar bezittingen die in de auto liggen.Vaak wordt privacy glas een voordeel genoemd omdat inbrekers niet kunnen zien wat er op de achterbank ligt. Dit is lang niet altijd een voordeel. Hebt u niets op de achterbanken van de auto liggen, dan is het handiger wanneer mogelijke inbrekers dit wél zien. Zij weten dat uw auto de moeite niet waard is.Auto-inbraak onmogelijk maken is uitgesloten, inbrekers vinden altijd nieuwe manieren om in te breken. Maar er zijn wel manieren om de kans te verkleinen dat u slachtoffer wordt van deze criminelen:- Parkeer uw auto in het zicht, bij voorkeur op een goedverlichte plek;- Zorg ervoor dat er geen kostbare bezittingen in het zicht liggen;- Installeer een autoalarm en plaats de waarschuwingssticker duidelijk in het zicht;- Sluit de auto altijd af, ook wanneer u een kort moment weg bent.In de meeste gevallen hebt u ruitschade na een auto-inbraak. In de meeste gevallen wordt een zijruit ingeslagen, maar ook de achterruit kan ingeslagen worden wanneer deze van gehard glas gemaakt is. De autoruit vervangen is dan de enige optie.Parkeerplaatsen zijn plekken waar veel autoschade ontstaat. Bij het openen en sluiten van de deuren kunt u onbedoeld een stoeprand, lantaarnpaal of andere auto raken. Wanneer u de pech hebt dat dit net op een verkeerde manier gebeurt, hebt u meer dan alleen lakschade. Zo kan er ruitschade ontstaan door het opengooien van een autodeur of het sluiten van een deur of achterklep bij een auto die op een verkeerde manier ingepakt is. Steekt een plank net iets te ver uit en gooit u de autodeur of -klep met kracht dicht? Dan is de kans groot dat de ruit het begeeft. Ook in deze gevallen is de autoruit vervangen de enige optie.In Nederland gebeurt het minder dan in andere landen met extremere weersomstandigheden, maar het blijft een factor: windvlagen, hagelbuien of andere weersinvloeden. Vooral windvlagen kunnen gevaarlijk zijn voor de Nederlandse automobilist. Uiteraard is een flinke windvlaag al vervelend, maar wanneer de wind voorwerpen van de grond optilt en deze met kracht tegen de zijruit van de auto aan doet komen, kan de ruit het begeven. Uw zijruiten zijn ongetwijfeld bijzonder sterk, maar harde voorwerpen die met hoge snelheid tegen het glas komen, winnen het vaker dan u denkt. De autoruit vervangen is dan helaas onvermijdelijk.Alle autoverzekeraars hebben eigen voorwaarden en beperkingen op de dekking. Het is belangrijk dat u eerst kijkt naar de oorzaak van uw ruitschade. Moet de autoruit vervangen worden na vandalisme, door weersinvloeden of schade op de parkeerplaats? Vervolgens kijkt u naar de polisvoorwaarden van uw autoverzekering. Let u hierbij ook op het feit dat bepaalde verzekeraars alleen vergoedingen bieden wanneer u kiest voor een bepaalde garage of professional. Zij hebben hier overeenkomsten mee waardoor de autoruit vervangen wordt tegen een lagere prijs. Zo kunnen deze verzekeraars een goede dekking bieden zonder daar zelf meer kosten voor te maken.In de meeste gevallen bent u verzekerd voor een autoruit vervangen wanneer u minstens een WA-verzekering hebt mét dekking voor ruitschade. Hebt u 'slechts' de wettelijk verplichte WA-verzekering, dan is een autoruit vervangen meestal niet opgenomen in de dekking.Een autoruit vervangen bij Autoglas Concurrent is snel en makkelijk geregeld. U hoeft zich geen zorgen te maken over een schone werkplek met goede verlichting en instructievideo's: de specialisten nemen u graag het werk uit handen, ongeacht welk model auto u hebt. Wanneer de autoruit vervangen moet worden, is het verstandig om dit gewoon uit te besteden. U weet zeker dat de nieuwe autoruit goed geplaatst wordt, u krijgt garantie op de nieuwe ruit en u kunt ondertussen gewoon verder met de dingen waar u goed in bent.