Gemeen: Aston showt Zagato Shooting Brake in andere kleuren

Niet vaak is de naam van een supercar zo lang. Zelden is een auto zo fraai. We hebben het over de Aston Martin Vanquish Zagato Shooting Brake . Slechts 99 exemplaren worden ervan gebouwd. Allemaal strak uitverkocht uiteraard. Al voor de onthulling zelfs. Een doorn in het oog, maar begrijpelijk. Zou jij nee schudden als Aston Martin jou de kans had geboden er eentje te bemachtigen (in de veronderstelling dat je bankrekening het toelaat)? Precies… bespaar ons gerust het antwoord.Hoe zuur ook, het enige dat erop zit is dit nare feit slikken of duimen voor een tweedehandsje. En net nu de pijn en beetje aan het vervagen was, deponeert Aston Martin deze vier afbeeldingen van de Vanquish Zagato Shooting Brake op z'n Twitter-account. Of we eventjes onze menig willen geven over een ander koetskleurtje dan rood met zwart dak? Als een boer met kiespijn…