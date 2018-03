Ford maakt beginnetje met nieuwe Kuga

Mazda CX-5, Renault Kadjar, Volkswagen Tiguan, Peugeot 3008 en al vaker ook de Opel Grandland X; meer dan tweemaal links of rechts kijken is er niet nodig wil je er eentje hiervan in het wild spotten. Maar zeg nu zelf: hoe vaak zie je – in Nederland – nu een Ford Kuga ? Wijzelf bar weinig. Heeft de eerste generatie dan zoveel tenietgedaan dat dit de huidige generatie nog altijd achtervolgt? Je zou het haast denken.Nou, de eerste Kuga was nota bene een van de eerste in z'n soort. Daarnaast was het ook nog eens een heel nette, stoere auto om te zien en aan diens capaciteiten lag het ook niet. En toch wilden de verkopen maar niet vlotten in Nederland (op Europees niveau ging het beter). De reden? Een zeer beperkt motorgamma en dat wat er viel te kiezen was bovengemiddeld krachtig en daardoor duur. Het resultaat was dat slechts weinigen de Kuga zagen staan.Ford beterde zich met de tweede generatie. Het goede bleef behouden, het minder goede werd aangepakt. Sindsdien liggen de prijzen op het niveau van de concurrentie, en toch wordt het model nog altijd beduidend minder verkocht. Opmerkelijk.Misschien. Misschien niet. De huidige Kuga doet nu immers al weinig fout. Hij ziet er aantrekkelijk uit, is ruim, zit vol met moderne technologie, rijdt als de beste en de vraagprijzen zijn concurrerend. De prangende vraag luidt dan ook wat Ford gaat doen om de Kuga alsnog te laten slagen. Een andere naam misschien? Tot dusver zijn enkel mules de weg op gestuurd, dus daarvan valt niets te onttrekken met het oog op design. Het is afwachten. Maar vanaf nu zullen we de nieuwe Kuga nauwlettend in de gaten houden.