Opmerkelijk: Hyundai kiest voor facelift in plaats van nieuwe i40

We schrijven 2012. De destijds pas gelanceerde i40 gaat - voor Hyundai-begrippen - als een trein. Dealers van het merk kunnen de vraag nauwelijks bijbenen en de i40 zorgt er mede voor dat Hyundai een van z'n beste jaren ooit draait in Nederland.Maar dan. Het jaar daarop wordt er nog maar een vierde van de aantallen gedurende het topjaar verkocht. Veel verder dan 600 stuks komt de i40 niet. In 2014 gaat het nog harder bergafwaarts, om in 2015 iets op te leven met dank aan een facelift . De laatste twee jaar speelt de i40 echter nauwelijks tot geen rol van betekenis meer in het zakelijk georiënteerde D-segment. Een gloednieuwe opvolger is wat de Hyundai i40 nodig heeft. Maar wat zien we hier?! Ondanks de vele camouflage lijkt er een tweede facelift op stapel te staan. Opmerkelijk.Parkeer de in 2014 vernieuwde i40 naast bijvoorbeeld een Volkswagen Passat van de achtste generatie en de Duitser lijkt welhaast lichtjaren verder te zijn. Gezien de niet aflatende succesambities van de Zuid-Koreanen zou je zodoende een gloednieuwe i40 verwachten. Niet in de laatste plaats omdat Volkswagen lang niet de enige concurrent is die stil blijft zitten. Bovendien duidt er niets op dat Hyundai als concern krap bij kas zit en daarmee zich geen moderne opvolger voor de i40 kan veroorloven. Vanwaar dan een tweede facelift? Het is ons vooralsnog een raadsel.