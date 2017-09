Mercedes maakt beginnetje met nieuwe S-klasse

Een troost: het duurt nog zeker minimaal anderhalf jaar voordat Mercedes de nieuwe S-klasse zal voorstellen. Waarschijnlijk wordt dat zelfs pas tegen het jaar 2020. De huidige generatie is immers zopas gefacelift en moet daarom nog eventjes door.Bovendien is het echt niet zo dat je er straks ineens hopeloos verouderd bij rijdt omdat er een opvolger van jouw S-generatie is. Neem wat dat betreft een voorbeeld aan de S-klasse van een generatie terug; dat is nog altijd een grandioze auto. Zelfs met de oudjes is het nog altijd genieten.Dat is een goede vraag, waarop wij ook niets liever dan het onthullende antwoord willen weten. De ontwikkeling van de nieuwe S-klasse bevindt zich echter in een nog dermate vroeg stadium dat Mercedes daarover niets wil loslaten. En aan dit prototype valt ook al niets te onttrekken, want slechts een testmule op basis van het huidige model.Het ligt evenwel in de lijn der verwachting dat 'analoog' nagenoeg volledig geëlimineerd zal zijn. Digitalisatie zal - in het interieur - de dienst uitmaken in de volgende S. Dat doet het immers nu al grotendeels, al is het bij Mercedes nog altijd wachten op aanraakgevoelige schermen in tegenstelling tot de concurrentie.Buiten dat hopen we stilletjes toch wel op weer eens een innovatie die vriend en vijand versteld doen staan. Toen de huidige generatie werd geïntroduceerd was het overwegend evolutie wat de klok sloeg. Een technologische primeur die met name BMW en Audi met grote ogen achterliet, bleef uit.