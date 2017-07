Spyshots: dakloze Aston Martin DB11 getest op Nordschleife

Mocht je nu al niet meer kunnen wachten, dan doet het je vast goed dat de DB11 Volante gesignaleerd is op de Nürburgring. De Britten gaan daarbij zeker niet over één nacht ijs, want er rijden meerdere prototypes rond op het Duitse circuit. Bij de meest recente testrit scheen het zonnetje behoorlijk, maar de kap bleef dicht.

De motoren

Het lijkt erop dat ook de Aston Martin DB11 Volante is voorzien van de nieuwe twin-turbo 5.2-liter V12, dus je kunt je haar in model brengen met 608 pk en 700 Nm koppel. Het is nog onduidelijk of de V8-variant al bij de lancering klaar staat, maar ook dat Mercedes-blok zou het met 510 pk prima doen onder de motorkap van de Volante.

DB11 Volante of toch een AMG GT?

Die V8 zorgt voor een interessant vraagstuk: moet je een Aston Martin DB11 Volante kopen of ben je beter af met de Mercedes-AMG GT-cabrio. Die laatste bolide is volledig door Mercedes geproduceerd, dus het ligt er maar net aan wat je voorkeur heeft: een Britse bolide met Duits blok of een echte Duitser.