Wat heeft Maserati nu weer aan z'n fiets hangen?

De (race)fiets pakken is het nieuwe golf (of tennis) en de lente is zo goed als begonnen. Voor Maserati en Siciliaanse fietsenmaker Montante twee vliegen in één klap om deze stijlvolle, vintagefietsen in het zonnetje te zetten. En de Italiaanse flair spat ervan af, niet in de laatste plaats omdat ze een vette knipoog geven naar de kenmerkende eigenschappen van klassieke Maserati's.Van elke uitvoering wordt een gelimiteerd aantal geproduceerd dat gelijk staat aan het bouwjaar van het desbetreffende Maserati, maar de gemene deler is hier dat het allen 'single speeds' zijn. Oftewel, schakelen is er niet bij.Zo is er de Maserati Montante 250s (1957), de 450s (1957), de 3500 GT (1957) en de Ghibli waarvan de eerste generatie tien jaar later werd uitgebracht, in 1967. Elke fiets weerspiegelt het desbetreffende automodel en bouwjaar, en ter hoogte van de boven- en balhoofdbuis zit bij alle vier uitvoeringen een metallic plaat. Daarop staat het model van de Maserati waarop de fiets is geïnspireerd, evenals het bouwjaar in kwestie.De 3500 GT was in 1957 de eerste Maserati die op grote schaal werd geproduceerd. Er waren destijds twee prototypes. Rond één daarvan, het White Lady-concept, is de fiets ontworpen. Het stalen frame en de voorvork hebben daarom een glanzende, witte laag. De 3500 GT heeft daarnaast een klassiek Engels stuur dat in de jaren '50 op veel sport- en vakantiefietsen zat. De 'lugs' zijn zorgvuldig afgewerkt en alle gebruikte onderdelen zijn van Italiaanse makelij.De 250s uit 1957 stond bekend als sportwagen met een grotere motorcapaciteit die in races nog beter moest kunnen wedijveren om de prijzen. Ook in de fietsvariant van de 250s klinkt het competitieve karakter door. De fiets heeft dezelfde rode kleur als de sportwagen en een Sevilla-stuur, waardoor je vanzelf een sportievere fietshouding aanneemt. De framehoogte en afmetingen van de wielen zijn bovendien per fiets af te stemmen op de wensen van de eigenaar.De 450s, gekend om zijn langwerpige belijning, deed ooit mee aan de 24 Uur van Le Mans, maar kampte al na vier ronden met een transmissieprobleem. Het ontwerp werd later herzien, maar de Maserati zou nooit meer in competitie treden. Deze daarop geïnspireerde Maserati-fiets met vintagelooks heeft niettemin dezelfde lichtrode kleur en een kromgebogen stuur met zwarte handgrepen voor een zo sportief mogelijke uitstraling. In het lederen zadel zijn met de hand de logo's van Maserati en Montante verwerkt.De vierde Maserati-fiets is ontleend aan de eerste Ghibli. Deze auto, vernoemd naar de zuidelijke wind in Libië, werd in 1967 in productie genomen en wist snelheden te behalen van meer dan 260 kilometer per uur. De fietsversie van de Ghibli is er in een diepzwarte kleur met een nagenoeg recht stuur. Er is gestreefd naar een exclusief design, passend bij Maserati. Zo is op de glanzende, verchroomde balhoofdplaat het logo van Maserati gegraveerd en geëmailleerd.