Porsche 911 GT3 Speaker blaast graag een toontje mee

Weet je nog? Begin vorig jaar kwam Porsche de huiskamer binnenvallen met de 911 GT3 Soundbar vervaardigd uit een echt stuk uitlaat van dat puristische stuurmansbeest. Hoe gaaf was dat?! Maar ook kostbaar met een prijskaartje van 3 mille. Deze tweede Bluetooth-versie oogt bijna net zo cool en is een stuk vriendelijker geprijsd.

De 911 GT3 Soundbar maakte kennelijk zoveel los (niet verwonderlijk met een 200 Watt-versterker onder de kap), dat Porsche op herhaling is gegaan met deze gitzwarte 911 GT3 Bluetooth Speaker. Het betreft hier weliswaar een uitgeklede doch stijlvolle versie van de eerdere 2.1 Surround Sound Soundbar, maar is met een prijskaartje van € 499,- ook een stuk betaalbaarder.De 911 GT3 Bluetooth Speaker haalt z'n muzikale kracht uit een 60 Watt sterke versterker, en geloof ons, dat is normaliter ruimschoots voldoende om je oren te laten bloeden. Muziek ontvangen van bronnen, zoals je smartphone, tablet of laptop, gaat dan weer via de Bluetooth 4.0-connectiviteit. Met het zogeheten apt-X, in het HiFi-wereldje de betere standaard voor hoogwaardige streaming. De 911 GT3 Bluetooth Speaker weegt dan ook een gewichtige 3 kilogram. Dit mede dankzij een accu die liefst 24 uur kan swingen voor 'ie weer opgeladen moet worden.