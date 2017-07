Mountainbikers kiezen voor nieuwe BMW X3

Mountainbiken is een sport die enorm aan populariteit wint. Niet alleen in het buitenland maar ook Nederland. De toegankelijkheid, het gevoelsmatig één zijn met vrije natuur en de – niet geheel risicoloze – acties plus snelheden die gepaard gaan met mountainbiken vind je dan ook niet terug in veel andere sporten. Dat lonkt. Specialized weet dat al heel lang en BMW kan zich er nu ook wel in vinden gezien het recente huwelijk tussen de twee (lifestyle)merken, gevolgd door een moddervette e-bike als eerste liefdesbaby.Eigenlijk is de Specialized voor BMW Turbo Levo FSR 6Fattie met de nieuwe X3 in het achterhoofd tot stand gekomen. Maar ook als je niets ophebt met dat fonkelnieuwe X-model (of het merk BMW), moet deze exclusieve e-bike een heerlijkheid zijn om mee te raggen over de lokale bospaden, trails en andere (steile) afdalingen die Moeder Natuur biedt. Met de dikke 'plus'-banden ploeg je namelijk overal door- en overheen. Of de flora en fauna nu gortdroog of kletsnat is.Even te weinig spierkracht in de benen? Geen probleem, de krachtige elektrische hulpaandrijving staat paraat om je een welkom duwtje in de rug te geven. 'Dat is toch niet eerlijk en geen mountainbiken' denk je nu misschien. Wacht maar tot je met +40 km/h en al zigzaggend van een berg dendert.Vanwege de link met de nieuwe X3 komt de Specialized voor BMW Turbo Levo FSR 6Fattie er enkel in de kleur Phytonic Blue. Staat 'm goed. Hebben? Vanaf augustus is 'ie te koop voor € 5.200,-.