Toyota ook niet langer de grootste qua marktwaarde

Mercedes-Benz timmert flink aan de weg, dat is inmiddels wel bekend. BMW kan hier als geen ander over meepraten. En mede door de zeer verdienstelijke verkoopresultaten heeft Brand Finance het merk met de ster nu geschat op een marktwaarde van bijna 44 miljard dollar. En dan hebben we het niet over omzetten, eigendommen of de productie, maar enkel de merknaam Mercedes-Benz. Vorig jaar lag de marktwaarde hiervan nog een kwart (24%) lager! Hadden we al gezegd dat Mercedes lekker bezig is…?Iedereen weet: een vraagprijs is wat anders dan de krijgprijs. Toch zal de nieuwste toplijst van meest waardevolle automerken volgens Brand Finance als een gevoelige tik binnenkomen bij met name Toyota. Dat Japanse merk voerde dergelijke lijstjes ( Best Global Brands is namelijk een andere) immers jarenlang aan. Het betrouwbaarheidsimago van Toyota is echter al een tijdje niet meer wat het is geweest, en pogingen om dat te vervangen door andere merkwaarden (zoals design of sportiviteit) zijn onvoldoende geslaagd. Mercedes is hierdoor de nieuwe nummer één.Ondertussen kijkt men bij Toyota ook met lede ogen naar de vooruitgang van BMW. Dat merk uit München werd het afgelopen jaar 6% hoger geëvalueerd en tikt heden af op 41,8 miljard dollar, volgens Brand Finance. Het verschil met Toyota is hiermee geslonken tot minder dan twee miljard. Zet de trend zich door dan zakt de Japanse gigant volgend jaar nog een stap. Een zure ontwikkeling voor Toyota dat op en ander belangrijk bevonden vlak ook al moet buigen voor een Duits merk . Of is dat toch een Frans-Japans concern ?!Afijn, de rest van de top-10 aan automerken bestaat uit Volkswagen (33,7 miljard), Honda (22,1 miljard), Nissan (19,4 miljard), Porsche (19,1 miljard), Ford (17,3 miljard), Audi (14,9 miljard) en Chevrolet.In procenten kan je natuurlijk onderaan de ladder het meeste winst boeken. Het zijn dan ook allemaal relatief kleine merken die in de top met de grootste stijgers staan. Aston Martin ging er afgelopen jaar bijvoorbeeld in één klap 268% op vooruit. Andere toppers waren het Chinese BYD met 211%, Haval (124%), Tesla (106%), Jaguar (105%) en Smart (103%).Mocht je overigens denken dat 44 miljard voor de bedrijfsnaam alleen van de zotte is… dan moet je top-10 van álle grote merken in de samengestelde lijst van Best Finance eens bekijken. Zo is de absolute nummer één al ruim 150 miljard waard. Welk bedrijf dat is? Nee, niet Google en ook niet Apple, respectievelijk de nummers één en twee de afgelopen jaren. Maar per 2018 niet langer. Dat is namelijk Amazon. Je weet wel, de nu nog werkgever van dit autotrio