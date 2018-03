Trekt Amazon dit jaar de stekker uit The Grand Tour?

De Daily Mail meldde afgelopen weekend dat het na seizoen 3 over en uit is voor Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May. Het duo tekende na hun 'ontslag' bij Top Gear een contract voor drie jaar bij Amazon Prime en kregen zo'n 100 miljoen dollar om het beste autoprogramma ooit te maken.Dat lukte in het eerste seizoen niet helemaal, want die afleveringen zaten vol geforceerde items die hun doel misten, zoals Celebrity Brain Crash en The American. Het tweede seizoen zat al een stuk beter in elkaar en bood wel het spektakel dat je mag verwachten van het voormalige Top Gear-trio.De opnames van het derde seizoen gaan binnenkort van start, maar daarna kunnen de heren volgens de Daily Mail op zoek naar een nieuwe job. Clarkson gaat al aan de slag als presentator van Who Wants To Be A Millionaire, maar verder wijst er in onze ogen helemaal niets op dat de Britse krant gelijk krijgt.Sterker nog: een bron binnen Amazon wist aan Jalopnik te melden dat de geruchten totaal niet kloppen. On the record wilde het Amerikaanse bedrijf helaas niets zeggen.