Audi Vision GT e-tron debuteert 9 april in Gran Turismo

Audi Sport lanceert op die dag namelijk de Audi Vision GT e-tron naar Gran Turismo Sport, zo maakte het Duitse merk bekend via social media. Audi is al vanaf het begin onderdeel van het Vision GT-project, maar daar plukten we nog niet eerder de vruchten van. Nu gaat dat dus alsnog gebeuren met een elektrische racer die wel iets wegheeft van een mix tussen de Audi R8 en de IMSA GTO Audi 90.April wordt sowieso een mooie maand voor GT Sport-liefhebbers, want ook de Toyota GR Supra Racing Concept maakt dan zijn debuut in de game. En wie weet wat Polyphony Digital verder nog voor ons in petto heeft aan nieuwe bolides, want de ontwikkelaar is nog lang niet klaar met het toevoegen van nieuwe content.In het najaar beloofde het bedrijf al voor eind maart 50 nieuwe auto's toe te voegen. In totaal staat de teller nu op 37, dus laten we hopen dat er binnen nu en drie weken weer een nieuwe lading aan komt. Met de volgende update in de tweede week van april kunnen we vervolgens wel weer even vooruit.