Tada! Alpina XD4 is er ook al

Op Valentijnsdag presenteerde BMW de gloednieuwe X4 . Daar maak je een (auto)man blij mee. En ja hoor, tegen rood zeggen we ook geen nee. Afijn, dit terzijde. Frappanter is dat Alpina in Genève de XD4 de bühne op kan rijden. Op nota bene dezelfde show waar diens donor ook z'n wereldpremière beleeft. Is tunen van auto's tegenwoordig zo'n fluitje van een cent?!Je zou haast denken dat BMW Alpina alvast een voorseriemodel van de nieuwe X4 heeft toegespeeld zodat die laatste alvast aan het sleutelen kon slaan. Ware het niet dat Alpina waarschijnlijker al heel wat voorwerk had verricht bij de XD3 . En alles waar daar op past, past immers ook op de X4. Op de prullaria ten behoeve van de bilpartij na, maar zoveel arbeidsuren gaan er nu ook weer niet zitten in het ontwerpen en fabriceren van een klepspoiler en iets andere diffuser. Alpina moet aan die paar weken genoeg hebben gehad om de XD4 naast de XD3 te kunnen laten schitteren in Genève.Met de XD3 nog vers in het geheugen weten maar al te goed waartoe de XD4 (ook) in staat is. Loeisnel is 'ie, vooral tijdens de tussenacceleraties. Wat wil je met liefst 4 turbo's die een 3.0 zes-in-lijn-diesel naar 388 pk en 770 Nm stuwen.Wil je de XD4 (en zijn bestuurder) uitdagen voor een stoplichtsprintje, weet dan dat jouw bolide sneller naar 100 km/h knalt dan 4,6 seconden. Daag een reeds rollende XD4 sowieso nooit uit voor een potje ravotten. Nooit! Want het kwartet aan turbo's zullen geen genade tonen. Alpina kennende gooien ze de beuk erin tot het einde. Tot 268 km/h in het geval van de XD4.