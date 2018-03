Joehoe, Honda Urban gaat er komen!

Honda kwijnt weg in Europa. Maar de komst van de Urban zou het tij weleens kunnen keren. Iedereen, maar dan ook iedereen, die de laatste IAA aandeed of de show in Frankfurt van een afstand op de voet volgde zou er mee weglopen als het kon.Voor velen, pers en publiek, was het liefde op het eerste gezicht. En die vlinders zijn een half jaar (op de Autoalon van Geneve, waar de Urban ook schittert) later nog altijd niet verdwenen. Zoveel warme gevoelens kan Honda natuurlijk niet weerstaan, en dus heeft het besloten er een productiemodel van te ontwikkelen. 2019 moet hét jaar worden van de guitige Urban.Hoewel het nog zeker twee jaar duurt voordat de Urban in de showroom te vinden is, neemt Honda al vanaf begin volgend jaar bestellingen aan. En nu maar hopen dat de Japanners zoveel mogelijk trouw (kunnen) blijven aan het concept. In het bijzonder het exterieur, want het conceptuele interieur zou het uiterst aaibare autootje – dat blije herinneringen oproept aan de originele Civic – alleen maar onnodig duur maken. Kop op, Honda, doe er ook nog even de Sports EV bij in productietrim, en het komt wel weer goed!