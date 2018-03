Nieuwe Volvo S60 duikt poedelnaakt op

Volvo had geheid een uitgekiend marketingplan voor de nieuwe 60-serie in petto. Door eerst de nieuwe V60 voor te stellen, deze goed en wel te laten landen bij het koperspubliek en zodra het grote nieuwtje daaromheen aan kracht zou verliezen (want zo gaat dat nu eenmaal), nogmaals toe te slaan met de nieuwe S60. Zo zou het Zweedse merk immers maximale en langdurige aandacht voor de modelserie genererenn. Kan alsnog, maar zonder dat de nieuwe S60 dan nog een verrassing is. Dankzij deze foto.Nu de nieuwe Volvo S60 zich visueel heeft blootgegeven, liggen alle geheimen van het sedanmodel ook meteen op tafel. Technisch is de auto immers krek eender aan de V60. En waar die laatste als druppels water lijkt op de V90, doet de S60 dat op de S90. Als lijken de proporties bij de nieuwe 60-serie wat mooier in balans te zijn. En volgens onze recente poll denken de meesten van jullie hier net zo over.Niet alle S60's zullen er overigens uitzien zoals op deze foto. De grote, gitzwarte wielen zijn verre van standaard, de sierlijke uitlaatstukken mogelijk idem dito en die 'ducktail'-achtige klepspoiler ga je ongetwijfeld ook niet op de basismodellen vinden. Waarschijnlijk gaat het hier om een S60 in R-Design-trim. Binnenkort weten we het zeker.Bron: Teknikens Värld