Autoverkopen: Volkswagen leidt comfortabel dankzij Polo

Afgelopen maand zijn in Nederland 35.410 nieuwe personenauto's geregistreerd en dat is 10,7 procent meer dan in februari 2017. Uit de officiële verkoopstatistieken van BOVAG, RAI Vereniging en RDC blijkt dat er dit jaar 94.220 auto's een kenteken hebben gekregen. Dat is een toename van 13,4 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.Kijk, daar kun je mee thuiskomen als autoverkoper.Het jaar duurt nog lang, dus het kan in principe nog alle kanten op. Niettemin kijkt Volkswagen nu al tegen een behoorlijke voorsprong ten opzichte van andere merken aan. Na twee verkoopmaanden staat de teller bij de Duitsers op 12.480 nieuwe auto's. Vooral de nieuwe Polo begint serieus aan te slaan. Al 3.300 kopers kozen voor het model, terwijl de Golf ook z'n schare fans behoudt met tot dusver 2.862 geregistreerde exemplaren in 2018.Desondanks zijn ze bij Opel misschien nog wel blijer gestemd. Na 30 jaar de Nederlandse verkooplijst te hebben aangevoerd, een donkergrijze periode daarna, krabbelt het nu weer op uit dat diepe dal. Tot nu toe gaat het immers lekker, want met ruim 8.000 auto's is Opel het op een na bestverkopende merk in ons land. En dat terwijl geen van haar modellen zich in de top-5 van maart bevindt. Betekent dit dat Opel meester is geworden in het spreiden van winkansen?Renault en Peugeot volgen in elk geval op de voet met respectievelijk 6.938 en 6.601 verkochte auto's tussen 1 januari en 28 februari. Bij die eerste blijft de Clio prima scoren. De Kia Picanto deed het nog beter in maart. Het guitige kleintje draagt eraan bij dat de Zuid-Koreanen heden op de vijfde plek staan van bestverkopende merken.Wat niet direct valt op te maken uit de stijgende verkoopcijfers, maar wel degelijk aan de orde is, is dat men minder koopt. Leasen wordt alsmaar populairder en dan doelen we nog het meest op privélease.Uit de statistieken blijkt dat het aantal particuliere autokopers in januari en februari met 3,4 procent afnam ten opzichte van een jaar geleden. De categorie auto's die juridisch in bezit is van leasemaatschappijen, maar op naam van de berijder staat geregistreerd, bestaat tegenwoordig voor het overgrote deel uit privéleaseauto's en steeg dit jaar juist. Met maar liefst 51,5 procent naar 11.697 stuks. De groei in privélease is in de eerste maanden van dit jaar aanzienlijk groter dan de afname van het aantal particuliere kopers. Daarbij zijn voornamelijk de compacte doch betaalbare A-segmenters gewild.