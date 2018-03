Volvo XC40 niet mondiale Auto van het Jaar 2018

De verkiezing Auto van het Jaar is echt een Europees autofeestje. De Amerikanen en Japanners worden niet om een mening gevraagd. Nog maar te zwijgen over de Chinezen, Indiërs en de auto-experts verderBij de strijd om World Car of the Year zijn nagenoeg evenveel jurylanden gemoeid (23 versus 24), maar die bevinden zich wel op alle uithoeken van de wereldkaart. Van Rusland tot Zuid-Afrika en van Mexico tot Egypte. En zij, een 82-koppige jury, vinden dat deze drie nieuwkomers recht hebben op de titel World Car of the Year.Eigenlijk kon je er vergif op innemen, maar als het dan zwart op wit staat verbaas je je dan toch nog een beetje. Nu is namelijk al zeker dat de World Car of the Year ook een SUV zal zijn. Klassieke carrosserievarianten zoals die van de Alfa Giulia, Kia Stinger, Nissan Leaf en Toyota Camry zijn immers niet zo populair meer als voorheen, en de vakjury probeert zich naar eigen zeggen graag te verplaatsen in wat de autokoper op het moment wil. En dus vielen al deze semi-finalisten af, tezamen met de BMW X3, Land Rover Discovery en Volkswagen T-Roc weliswaar.Opvallend genoeg bevond de Volvo XC40 zich niet eens tot de initieel geselecteerde auto's voor het winnen van de titel World Car of the Year. Te nieuw misschien? Dit is onduidelijk. Maar Volvo dingt nog altijd wel mee om de hoofdprijs. Met de nieuwe XC60. De andere twee kanshebbers zijn de Mazda CX-5 en Range Rover Velar.Ondanks dat dit stuk voor stuk SUV's zijn, zijn ze toch best verschillend. Met de Zweed in de no-nonsens premiumhoek, de flamboyante Brit in het topsegment en de aimabele, betaalbare Japanner als potentieel lachende derde. Op 28 maart is de kroning.De World Car of the Year-verkiezing kent ook subcategorieën. Hieronder een overzicht daarvan en de titelkandidaten in die klasses. Valt jou ook iets op?- Ford Fiesta- Suzuki Swift- Volkswagen Polo- Audi A8- Porsche Cayenne- Porsche Panamera- BMW M5- Honda Civic Type R- Lexus LC 500- BMW 530e iPerformance- Chrysler Pacifica Hybrid- Nissan Leaf- Lexus LC 500- Range Rover Velar- Volvo XC60