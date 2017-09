Stekkeren met de Porsche Panamera Sport Turismo

Je kon er natuurlijk op wachten dat Porsche ook een plug-in hybride-uitvoering zou uitbrengen van de Panamera Sport Turismo nadat het dat eerder al deed van de 'lage' Panamera . Op het achtersteven na zijn beide, zeer krachtige stekkermodellen dan ook krek eender aan elkaar.Identieke techniek betekent in dit specifieke geval een krachtcentrale waarbij een vierliter V8-biturbo nauw samenwerkt met een elektromotor. Tezamen zijn de twee krachtbronnen goed voor maar liefst 680 pk bij een meer dan rijkelijk koppel van 850 Nm, waarmee het in slechts 3,4 seconden naar de honderd accelereren is. Sprintje trekken vanuit stilstand naar de 200 km/h? Het duurt slechts 12 tellen. Helemaal doorknallen kan zelfs tot 310 km/h.Ondanks de immense prestatiedrang bedraagt het opgegeven verbruik niet meer dan 1 op 30. Ammehoela in de echte wereld natuurlijk en enkel haalbaar tijdens de theoretische NEDC-cyclus. Wat het verbruik is volgens de nieuwere, meer realistische WLTP-cyclus geeft Porsche niet op, maar daar zal de koper van de Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo waarschijnlijk sowieso een broertje dood aan hebben.Geheel elektrisch rijden kan tijdelijk over een afstand van 49 kilometer. De lithium-ion batterij heeft een capaciteit van 14,1 kWh en is afhankelijk van de gebruikte lader binnen 2,4 tot 6 uur volledig op te laden.Porsche laat weten dat de Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo over alle innovaties van de tweede generatie Panamera beschikt. Zo zijn er de volledig digitale Porsche Advanced Cockpit, assistentiesystemen zoals Porsche InnoDrive inclusief adaptieve cruise control en de optionele achterasbesturing. Een adaptieve achterspoiler is eveneens standaard die, afhankelijk van de rijomstandigheden en de gekozen rijmodus, een van de drie posities kiest en waarbij de spoiler tot 50 kg extra downforce genereert.Verder omvat de standaarduitrusting zoal Porsche Dynamic Chassis Control Sport (inclusief Porsche Torque Vectoring Plus), een sperdifferentieel achter, Porsche Ceramic Composite Brake, 21 inch lichtmetalen velgen in 911 Turbo design, stuurbekrachtiging Plus, het Sport Chrono pakket en een extra klimaatsysteem waarmee de auto bij stilstand is te koelen of te verwarmen. Ook is adaptieve luchtvering inclusief Porsche Active Suspension Management aanwezig.