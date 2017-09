Zijn zwevende bollen de auto's van de toekomst?

Als we Hollywood moeten geloven zijn de autovormen zoals we die sinds mensenheugenis kennen binnen enkele decennia verleden tijd. En ook het Londense Central Saint Martins, een school voor industrieel design, denkt er zo over. Dat organiseerde samen met Renault een wedstrijd onder aspirant-autodesigners met de bol 'als auto van de toekomst' als eindwinnaar.

Central Saint Martins en de Franse autofabrikant zette 15 designstudenten aan het nadenken moesten nadenken over de auto van de toekomst. De winnaar is deze creatie van ene Yuchen Cai.



Zeepbellen

Van mechanische beperkingen moesten de studenten zich niet al te veel aantrekken. Ze krijgen alle denkbeeldige vrijheid toebedeeld tijdens de ontwerpwedstrijd. Magnetische levitatie in dat geval? Ja, waarom niet? Daarom heeft 'The Float' van tekentalent Cai geen wielen nodig. De monocoqeu zelf is bovendien erg flexibel. Vergelijkbaar met dat van een zeepbel, zeg maar.



Via een vrijwel onzichtbare schuifdeur heb je toegang tot het interieur van de automobiele bol. Eén zitplaats is een minimaal, twee het maximum in The Float. Zijn het er twee, dan zijn deze aan elkaar te koppelen via magnetische ringen. Of The Float ooit daadwerkelijk realiteit wordt? Wie zal het zeggen. Renault verwelkomde de bedenker in elk geval twee weken in haar designstudio's in Parijs om het winnende idee verder uit te werken.