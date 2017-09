Suzuki gaat elektrisch met de e-Survivor Concept

Laten we vooropstellen: over smaak valt niet te twisten. Maar de smaak van de Suzuki-ontwerpers, tja, wat moeten we ervan zeggen. De e-Survivor ziet er nog best leuk uit en is ook qua techniek interessant. Voor Suzuki tenminste, want op elektrisch gebied hebben zij ons nog niet veel laten zien.Suzuki verwerkt een elektromotor in alle wielen, zodat je ook elektrisch offroad kunt. Daarnaast staat de elektrische Jimny-broer op een nieuw platform, dus misschien is Suzuki wel meer van plan op elektrisch gebied. Op dit gebied moet je het doen met een handvol hybrides, dus het zou ook weleens tijd worden.Verder neemt Suzuki een aantal conceptcars mee die duidelijk zijn bedoeld voor de Japanse markt. Neem de Xbee, een auto die in deze vorm niet zou misstaan op de Japanse wegen. Datzelfde geldt voor de Spacia Concept: leuk voor Japanners, niet interessant voor ons. Dat label kunnen we ook op de Carry Light Tiger Ichi Concept plakken.