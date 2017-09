Brabus 900 One of Ten: G65 brult het uit met 900 pk

De Brabus 900 One of Ten lijkt nog wel op de G65 AMG, maar is in zoveel opzichten aangepakt dat het bijna een heel nieuwe auto is. Neem die twinturbo V12. Die had een cilinderinhoud van 6.0 liter, maar Brabus heeft ze opgeboord naar 6.3 liter. Verder zijn er allerlei onderdelen vervangen, zodat de brullende twaalfcilinder al dat extra vermogen de baas kan. 900 pk is immers niet misselijk.De nieuwe panelen zijn gemaakt van koolstofvezel, al kun je je afvragen hoeveel gewicht je daarmee bespaart op zo'n bakbeest. Het goede nieuws: het helpt 'm wel lekker rap uit de startblokken te komen, want in slechts 3,9 seconden zit je op de 100 km/h. Daar kan de gemiddelde sportwagenbezitter alleen maar van dromen. De topsnelheid is met 270 km/h ook niet misselijk.Zoals je mag verwachten van een Brabus is vrijwel elk onderdeeltje naar wens aan te passen. Hij staat standaard op 23" velgen en is aan de binnenkant bekleed met het duurste leer waar de Duitsers aan konden komen. Er zit zelfs een kluis ingebouwd, mocht je een bank willen overvallen of dure spullen mee willen nemen.