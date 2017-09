Zeldzame Ferrari F12tdf verbrandt tot hoopje as

Als je regelmatig de bekende autosites afstruint, dan heb je vast weleens eerder gelezen over Ferrari's die spontaan vlam vatten en daarmee (deels) in rook opgaan. De paradepaardjes uit Maranello hebben hierdoor de naam gekregen dat ze licht ontvlambaar zijn en daarmee wordt niet geduid op de flitsende prestaties. Veelal is er redden meer aan. Zo ook in dit geval, waarbij de V12 van een F12tdf veranderde in een opgefokte barbecue van Weber.Het incident vond plaats op de Duitse Autobahn, waar de brandende Ferrari behoorlijk wat bekijks trok. De bestuurder zag plotseling rook uit zijn bolide komen en zette 'm meteen aan de kant van de weg. Daar belde hij nog wel de nooddiensten, maar voor zij goed en wel aanwezig waren, was de zeer exclusieve F12 al grotendeels veranderd tot as.Als je goed naar de foto's kijkt, zie je dat er zo goed als niets meer aan de bijzondere Ferrari te redden valt. Dubbel pech voor de eigenaar, want op dit moment worden de laatste nieuwe exemplaren van de F12tdf afgeleverd. Een nieuwe bemachtigen zit er zodoende niet meer in. Wie weet mag hij het scheurijzer van Cristiano Ronaldo, een van de gelukkigen, even lenen om de pijn te verzachten...Foto's via: zero2turbo