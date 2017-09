McLaren 675LT GT3: racewaardig afscheid?

De McLaren 675LT GT3, zoals we 'm voor het gemak maar even noemen, is al gesignaleerd op de Nürburgring. Helaas bezitten we amper informatie over dit bloedstollende project, maar het valt natuurlijk meteen op dit Britse racebeest er een stuk agressiever uit zal komen te zien. Alleen al die voorkant, gecombineerd met een giga-taartschep en gapende luchtinlaten in de motorkap.Neem je de 675LT GT3 verder onder de loep, dan kun je niet op die enorme achtervleugel en roof scoop heen. Zoom je in op de details, dan zie je nog meer onderdelen die in de racerij niet zouden misstaan, zoals de haak om een sleepkabel aan te bevestigen. Echt alles is aanwezig om deze McLaren in recordtijd over de Ring te sturen. En misschien wel sneller te laten zijn dan de P1.Normaliter ligt er een 675 pk sterke 3.8 liter V8 met dubbele turbo in de 675LT. Het is nog niet duidelijk of McLaren die brute achtcilinder verder opfokt of dat de achtcilinder-twinturbo onberoerd blijft. Stiekem rekenen we op een vermogen van minimaal 700 pk, maar je weet het maar nooit met die eigenzinnige Britten.