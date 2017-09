Bentley houdt woord met Continental GT

De onthulling van de derde generatie Continental GT komt nog geen dag na deze ontluikende spyshots , waarbij al zichtbaar was dat Bentley trouw zou blijven aan de EXP 10-conceptcar die op de 2015 Autosalon van Genève schitterde. Nu echt alle camouflage is ontdaan en de wulpse koets van de luxecoupé in een glanzende blauwe lak is gezet, blijkt dat de Britten niet dichter bij z'n conceptuele voorbode had kunnen blijven. Applaus!Qua formaat is de nieuwe Conti GT vergelijkbaar met z'n voorganger. Wel zijn de voorwielen een significante 13,5 centimeter verder naar voren geplaatst. Hierdoor wijzigden de proporties in positieve zin aanzienlijk volgens de Britten, met tevens meer binnenruimte tot gevolg.Aan de achterzijde vallen de ellipsvormige lichtunits op, terwijl vooraan wordt uitgepakt met LED Matrix-koplampen. Rollen doet de GT standaard op maar liefst 21 inch wielen, die erin twee varianten zijn. Optioneel is zelfs 22 inch verkrijgbaar, waarmee de forse wielkasten optimaal worden gevuld.Ook voor het interieur is sterk afgekeken van de EXP 10. Let maar eens op het ontwerp van de portieren en het bestuurderscompartiment; die lijken krek eender op elkaar. De middenconsole is uiteindelijk een stuk breder geworden, een pure noodzaak om huis te kunnen bieden aan een gigantisch 12,3 inch infotainmentscherm. Wanneer de auto uitgeschakeld is zie je dat grote display overigens niet. Pas wanneer het contact wordt ingeschakeld draait het scherm tevoorschijn, waarna nagenoeg alle navigatie-, multimedia- en telefoonfuncties vervolgens naar eigen wens zijn te configureren.Zoals het een echte Bentley betaamd is de rest van het interieur opgetrokken uit veel leder, hout en aluminium. Sterker, Bentley beweert dat er in iedere GT tien vierkante meter aan hout wordt verwerkt en voor de middenconsole is nu ook een aluminium 'Côtes de Genève'-afwerking beschikbaar, geïnspireerd op dat van exclusieve horloges.De voorstoelen zijn 18-voudig elektrisch verstelbaar en voortaan leverbaar met nieuwe lederen bekleding met 'diamond in diamond'-patroon. Daarnaast kan de klant kiezen uit drie audiosystemen, waarvan die van Bang & Olufsen en Naim het fijnzinnigst klinken.Motorisch is er vooralsnog één krachtbron voorgesteld en hoe kan het anders dan een W12. De twaalfcilinder is naar eigen zeggen verder verfijnd en geniet nu 626 pk bij een koppel van 900 Nm. Mede door een afslankkuur dankzij een nieuw, lichter platform (waarop ook de Porsche Panamera staat) spurt de Bentley GT voortaan in 3,6 seconden naar de 100 km/h. De topsnelheid ligt op een imponerende 333 km/h. Voor de overbrenging zorgt een achttraps transmissie met dubbele koppeling die het motorgeweld naar alle vier de wielen sluist.Een belangrijke noviteit is Bentley Dynamic Ride, een aansturing van het onderstel op basis van een nieuw 48 Volt elektrisch systeem. Dit stuurt de stabilisatoren van zowel voor- als achteras elektronisch aan om dwarskrachten adequaat op te vangen. Het effect hiervan is een preciezer weggedrag zonder in te boeten aan comfort. Daarnaast biedt dit onderstelsysteem keuze uit drie rij-modi: de Comfort-modus, de Bentley-modus en de Sport-modus.