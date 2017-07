Hasselblad's vereeuwiging van Koenigsegg is magnifiek

Redactie 11 juli 2017 Hasselblad is niet zo'n alom bekende fabrikant van fototoestellen als Canon, Nikon of Leica. Konika. En dat komt vooral omdat het om exceptionele camera's gaat. De Rolls-Royce onder de camera's, zeg maar. Wat prestaties betreft, maar ook wat de kostprijs aangaat. Niet voor niets koos NASA in 1969 Hasselblad boven alle andere cameramerken toen het onvergetelijke kiekjes van de maan wilde maken. Afijn, Koeniggsegg twijfelde dan ook geen moment toen Hasselblad haar vroeg voor portret-shoot.

Een snelle 'ja' was bovendien niet meer dan logisch. 'We zijn beide Zweeds en beide merken behoren thuis in de absolute top van hun productklasse', aldus een Koenigsegg en Hasselblad in koor. Dat de fotografen in kwestie mikten op een aantal speciale beelden van een tweetal Koenigsegg, stond in de sterren geschreven. Daarvoor maakte het onder meer ook gebruik van zogeheten DJI drones. Het magnifieke resultaat, geschoten in en om het Zweedse Ängelholm, vind je hieronder.