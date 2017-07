Polestar geeft gas: XC60 met 421 pk

We hebben het in Europa goed getroffen, want er zijn maar liefst vier motoren getuned: de D4, D5, T5 én de T8. Zo pers je maximaal 421 pk en 680 Nm koppel uit je SUV en dat is zeker niet verkeerd. Ook lekker: het brandstofverbruik van 2,1 liter per 100 kilometer blijft ongewijzigd, dus je kunt lekker doortrappen zonder jezelf op kosten te jagen. Heb je behoefte aan rust en blijf je in de buurt, dan kun je zelfs 45 kilometer volledig elektrisch rijden.



Prestaties

"Ons doel is om prestaties te leveren waar Volvo-rijders dagelijks iets aan hebben", aldus Henrik Fries van Polestar. "In de XC60 vonden we een auto die in de basis enorm sterk is, over een dynamisch chassis beschikt én een moderne aandrijving heeft. Dankzij Polestar is het nu een echte rijdersauto."

Concurrentiestrijd

Fries dicht de XC60 kwaliteiten toe die je bij de concurrentie niet snel zult vinden en dankzij Polestar wordt de voorsprong eigenlijk alleen maar groter. Naast extra pk's krijg je onder andere een sneller schakelende achttraps automaat. Daar hebben we natuurlijk niets op aan te merken, zoals je zult begrijpen.

Diesels

Volvo rekent er overigens op dat de D5 2.0-liter turbodiesel het best zal scoren qua verkoopaantallen. Deze variant klimt van 235 naar 240 pk en van 480 naar 500 Nm koppel.