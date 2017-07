Sterrenregen bij laatste botsproeven Euro NCAP

Het is een komen en gaan van auto's, maar elk – in Europa vermarkt – exemplaar zal vroeg of laat op veiligheid worden getoetst door Euro NCAP. Zo ook de Volkswagen Arteon, nieuwe Opel Insignia en Nissan Micra, alsook de pas geïntroduceerde Seat Ibiza, Suzuki Swift en Alfa Stelvio. Een sterrenregen was het gevolg.

Het leeuwendeel aan modernere auto's kan 5 sterren tegemoetzien van Euro NCAP. Een goede zaak. Toch is de ene auto vaak de andere niet qua veiligheid, ondanks die maximale score. Euro NCAP toetst namelijk op meerdere categorieën. Zo beoordeelt het de veiligheid voor volwassenen, kinderen en voetgangers afzonderlijk, en ook is de mate van elektronische engeltjes aan boord een afzonderlijke testcategorie die bovendien zwaar telt. Scoort een auto laag op het gebied van moderne actieve en passieve veiligheid, dan is Euro NCAP daarin behoorlijk genadeloos.



Vertekend beeld bij Swift

Neem bijvoorbeeld de nieuwe Suzuki Swift in standaard-trim. Die doet het met een score van 83% op volwassenenveiligheid en respectievelijk 75% en 69% qua kind- en voetgangersveiligheid helemaal niet onaardig. Het is de matige 25% score op het gebied van moderne veiligheidssnufjes die de Swift nekt. De Japanner krijgt niet meer dan 3 sterren ontvangt van Euro NCAP.



Wanneer de compacte Japanner wel is voorzien van een (extra) veiligheidspakket komt er een ster bij, al is een 44% score op dit oordeel nog altijd niet iets om over naar huis te schrijven. Dan doet de nieuwe Nissan Micra het beter met 79% (wanneer uitgerust met de beschikbare elektronische veiligheidsfeatures), goed voor 5 sterren. Zonder deze extra ogen trekt Euro NCAP er een ster van af.



Duurdere nieuwkomers zeer veilig

Je krijgt waarvoor je betaalt. Qua verkeersveiligheid bij duurdere auto's zit hier zeker een kern van waarheid in, want zowel de Volkswagen Arteon, Opel Insignia en ook Alfa Stelvio wordt als zeer veiligheid beschouwd door Euro NCAP. Voor volwassenen, kinderen en voetgangers doen deze nieuwkomers niet of nauwelijks voor elkaar onder. Pas op het gebied van elektronische veiligheid loopt de Arteon uit met een score van 82%, tegen 60% voor de Stelvio en 69% voor de Insignia. Zelfs de nieuwe BMW 5-serie scoort minder op dit vlak (59%). Zoek je echter een auto met 5 Euro NCAP-sterren die hoog presteert in alle categorieën maar ook betaalbaar is? Overweeg dan de nieuwe Seat Ibiza.