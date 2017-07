Terugblik op voorgaande generaties Audi A8

Het begon allemaal met de Audi A8 D2, die gepresenteerd werd in 1994. Het was destijds de eerste luxewagen met ASF, een afkorting voor Audi Space Frame. Audi's ASF staat voor een carrosserie die volledig uit aluminium is opgetrokken, wat de A8 destijds lichter maakte dan zijn concurrenten van BMW en Mercedes. In 1999 kreeg de A8 een facelift, met onder de motorkap steevast motoren die niets te kort kwamen. Een 2.8 liter V6 betrof de instapper, leverbaar met voorwiel- en vierwielaandrijving. Zocht je meer vermogen, dan kon je kiezen uit een V8 met een cilinderinhoud van 3.7 of 4.8 liter. In 2001 volgde het klapstuk: de 6.0-liter W12, waarnaar overigens weinig vraag was.In 2003 volgde de introductie van de tweede generatie. Deze aanzienlijk moderner getekende Audi A8 maakte gebruikt van het nieuwe D3-platform. De nadruk daarbij lag veel meer dan voorheen op sportiviteit, terwijl Audi gebruik maakte van LED-verlichting voor de koplampen, destijds een zeer vooruitstrevende techniek. Daarnaast kwamen er verbeterde motoren, de meeste met meer vermogen en toch een gunstiger brandstofverbruik. De 4.0-liter V8 TDI was volledig nieuw en leverde 275 pk. In 2005 poetste Audi het toch al strakke design verder op. Zo ontving de A8 de single frame-grille, een signatuur die vandaag de dag nog altijd bepalend is voor Audi's. Motorisch werd de 4.0 liter V8 TDI opgevolgd door een variant met 4.2 liter cilinderhoud, terwijl de vertrouwde 3.0 liter V6 FSI moest wijken voor een grotere 3.2 liter.De derde generatie van de A8 zag het levenslicht laat in 2009. In het ongebruikelijke Miami vond de onthulling plaats. Het grote nieuws destijds: het gebruik van het MLP-platform van moederbedrijf Volkswagen met daarbovenop opnieuw een ASF-architectuur. Het motorenaanbod bestond onder andere uit de 4.2 V8 FSI en de 4.2 V8 TDI, beide begrensd op 250 km/h. In de jaren daarna kreeg de D4-generatie meerdere updates. In 2013 volgde de eerste: de A8 werd standaard voorzien van full LED-verlichting, gevolgd door een grondigere facelift in 2014 waarbij ook diverse nieuwe features werden toegevoegd. Met de innovatie Matrix LED-koplampen werd vooral groots uitgepakt. En terecht, want deze slimme verlichting kon zoal 'om tegenliggers heen schijnen' en bochten vooraf belichten op basis van GPS-data.