Design Ford Tourneo aangescherpt 7 juli 2017

De Ford Tourneo was al relatief scherp gelijnde bus en dan hebben we het vooral over de puntige voorzijde. De gefacelifte versie gaat echter nog een flinke stap verder.





Nieuw dashboard

Binnenin tref je zelfs een compleet nieuw dashboard aan. Vanaf foto nog een beetje druk zoals we dat van Ford kennen maar al een stuk rustiger op het netvlies dan het was. Ook is er veel aandacht besteed aan de materialen volgens het merk. Zo zijn er meer zachte oppervlakken en sfeer verhogende details in chroom of pianolak toegepast. Het hoogtepunt wordt echter gevormd door het nieuwe 8 inch display dat bij het infotainmentsysteem SYNC 3 en enkel de duurdere Tourneo's hoort.



Comfortabeler en stiller

Nieuw ontworpen zijn ook de zes individuele stoelen. En er is werk gemaakt van de stilte aan boord dankzij meer isolatie. Is er nog meer nieuws? Ja. Namelijk dat het aantal functies voor bestuurdersassistentie is uitgebreid. Zo is Intelligent Speed Limiter erbij gekomen, alsook verkeersbordherkenning. Bovendien is de Tourneo voortaan te bestellen met dodehoekwaarschuwing incluis Cross Traffic Alert. Handig wanneer je achteruitrijdt uit een onoverzichtelijk parkeervak. Op de motorpalet prijken nog altijd dieselmotoren met vermogens van 105, 130 en 170 pk.



De vernieuwde Ford Tourneo is later dit jaar te koop met een lancering in het eerste kwartaal van 2018. Eventjes geduld dus nog.

