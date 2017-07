De 3-deurs hatchback is op sterven na dood

Er worden weer meer auto's verkocht in Europa. Maar nog weinigen vallen voor een driedeurs. Dat was al zo, maar in mei daalde de verkoop daarvan met nog eens ruim 8%. Is het einde van de ooit zo populaire driedeurs hatchback nabij?

Tijdens de maand mei kwamen er in Europa in het totaal 1,4 miljoen nieuwe auto's in het verkeer bij. Dat cijfer vertegenwoordigt een stijging van 7,6% en het levert meteen de beste meimaand qua autoverkopen in een decennium op. De Europese auto-industrie mag zich dus in de handen wrijven. Een gestegen consumentenvertrouwen en een verbeterde economische stabiliteit zetten al meer Europese consumenten aan tot de aankoop van een nieuwe auto's. Zolang dat maar geen driedeurs is.



Aflopende zaak

De verkoop van driedeurs modellen daalde in mei met 8,4%. De koetswerkvorm, die lange tijd op populariteit kon rekenen in het A-, B- en C-segment (van de stadsauto tot de compacte gezinswagen, zeg maar) ging vorige maand slechts 76.800 keer over de toonbank. In ganse Europa! De vier- en vijfdeurs modellen gingen er daarentegen 5,1% op vooruit. Daarvan werden er namelijk 594.300 geregistreerd. Een wereld van verschil.



Rationele aankoop

Onderzoeksbureau Jato Dynamics, dat de cijfers naar buiten bracht, wijdt de alsmaar dalende vraag naar de driedeurs aan een gewijzigde smaak (lees: de populariteit van de SUV) en een steeds rationeler aankoopgedrag in de belangrijkste segmenten. De klant kiest voor het gemak van een vijfdeurs, ook al krijgt de 3-deursversie ook vandaag de dag nog altijd een net wat fraaiere uitstraling mee.



Autofabrikanten anticiperen

Los van de driedeurs hobbelt de verkoop van hatchbacks sowieso al jaren achteruit. In 2009 werden ervan nog 2,45 miljoen verkocht in Europa. In 2016 werd de miljoen niet eens aangetikt. En autofabrikanten anticiperen daarop, met de driedeurs die als eerste een nekschot krijgt. Neem bijvoorbeeld de gloednieuwe Polo. Volkswagen heeft besloten daarvan geen driedeurs meer uit te brengen.

Ford doet het nog wel bij haar eveneens pas onthulde Fiesta, maar veruit het gros van de kopers zal opteren voor de 5-deursuitvoering. Behalve als het om de sportieve ST-versie gaat, waarschijnlijk.



Slim van Ford? Zeg het maar. Citroën kan er allicht over meepraten. Neem namelijk de DS3. Die is er enkel als driedeurs. Eventjes was er wat dat betreft geen vuiltje aan de lucht, maar al snel nadat het nieuwtje ervan af was, werd de DS3 op grote afstand gezet door z'n multideurs rivalen, waaronder de technisch gelijke maar wel als 5-deurs verkrijgbare Peugeot 208. Iets in ons zegt dat Citroën hiervan geleerd heeft.