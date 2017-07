Jordy Stuivenberg 7 juli 2017

De nieuwe Audi A8 is in veel opzichten een veelbelovende toplimousine en dat laten de Duitsers maar al te graag merken. De afgelopen weken kregen we de ene na de andere teaser om de oren. De officiële onthulling vindt aanstaande dinsdag plaats, maar wie weet kun jij met alle puzzelstukjes de A8 nu alvast compleet maken. Veel puzzelplezier!