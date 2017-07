Jarige Volvo trakteert op rijk uitgeruste 90th Editions van 90-serie

Volvo bestaat 90 jaar en aangezien het behalen van die respectabele leeftijd grotendeels te danken is aan haar klanten, doet het Zweedse merk nu graag iets terug. Maak kennis met de extra rijk uitgeruste 90th Anniversary Editions van de V90, V90 Cross Country en XC90.

Zoals dat hoort wanneer je jarig bent, trakteert Volvo op lekkere extra's bij de 90th Editions zonder daarvoor een meerprijs te vragen. Het voordeel kan hierdoor oplopen tot bijna negenduizend euro. Aardig is het niet?



Tjokvol snoepzakje

Zo zijn de verjaardagedities van de Volvo V90, V90 Cross Country en XC90 standaard voorzien van lekkernijen als LED-koplampen, 18 inch lichtmetalen velgen, Moritz-lederen bekleding en Adaptive Cruise Control met Pilot Assist (waarmee de auto tot een snelheid van 130 km/h semi-autonoom kan rijden). Ook zitten Sensus-navigatie, smartphone-integratie via Apple CarPlay en Android Auto, IntelliSafe Surround, Park Assist vóór en achter en de Park Assist camera in het snoepzakje dat Volvo meegeeft.



En er is nog meer. Zo zijn kopers van de speciale edities ook nog verzekerd van een elektrisch te bedienen achterklep, elektrisch neerklapbare rugleuning en hoofdsteunen van de achterbank en Keyless Drive.

Volvo On Call, het online platform en de app die een brede keuze aan connected-diensten bieden, is tevens standaard, evenals het verlichtingspack 2. Die laatste bestaat uit onder andere sfeerverlichting vóór en achter met 7 kleurinstellingen en verlichte portiergrepen vanbinnen en instaplijsten rondom. Dat het maar mag smaken!



Beschikbare motoren en prijzen

Motorisch is er dan weer weinig keus. Bij de V90 en V90 Cross Country zit je vast aan de T5-benzinemotor met 254 pk (maar of dat nu zo'n straf is?), terwijl de XC90 90th Anniversary altijd is voorzien van de D4-dieselmotor, goed voor 190 pk. Een 8-trapsautomaat is standaard op alle 90th-modellen.



Tot slot de vanafprijzen. Die beginnen bij € 56.795,- voor de V90-uitvoering en bij € 69.595,- voor de 90th Edition van de V90 Cross Country. Als XC90 bedraagt de vanafprijs € 69.995,-. Bestellen kan per direct.