De Kia Stinger komt ook naar Europa!

Kia blijft de markt verrassen met nieuwe en herziene modellen. En dat niet alleen aan de onderkant van de markt of in de middenmoot. Ook topversies vallen ons ten deel. Aanvankelijk leek de Stinger, de krachtigste en sportiefste Kia ooit, voorbehouden aan de Verenigde Staten. Door de Europese-specificaties los te laten, is er geen twijfel over zijn komst meer mogelijk.

Update 11 juli 2017 – Vers van de pers. Zonet laat Kia Nederland trots weten dat de Stinger ook in ons land te koop zal zijn. Prijzen zijn nog niet bekend, maar zeker is dat Kia's nieuwe vlaggenschip nog dit jaar bij de dealer staat.



Benzine(s) en diesel

De cijfers wakkeren de interesse in de nieuwkomer extra aan. Anticiperen op de Europese automarkt betekent niet alleen twee benzinemotoren aankondigen maar ook een diesel. Overigens het CO2-regime kan de komst naar ons land van vooral de sterkste Stinger zomaar dwarsbomen. We hebben het dan over de prijs, die verkoopsucces in de weg staat.



Specificaties Kia Stinger

Maar goed even niet kniezen, maar met cijfers strooien. De Stinger GT heeft een sterke V6 onder de motorkap met een inhoud van 3,3 liter en een vermogen van 370 pk. Denk nou niet dat de twee andere motoren in de Stinger stakkers zijn: de 2.0 liter benzine etaleert een vermogen van 255 pk en de 2.2 liter turbodiesel 200 pk. Twee laatstgenoemde in volle glorie laten excelleren betekent de achttraps automaat tarten. De diesel heeft 8,5 seconden nodig om de 100 km/h aan te tikken en de GT iets meer dan vijf seconden. Nog even geduld trouwens! In de tweede helft van dit jaar start de verkoop van de high-performance Gran Turismo in ons werelddeel.